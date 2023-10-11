Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16 з 2025 року – глава Міноборони

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер повідомила, що вони зможуть надати Україні кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

В ефірі RTL вона заявила, що це залежатиме від нарощування можливостей нових винищувачів F-35, проте кількість літаків на уточнила.

За її словами, окрім постачання винищувачів, Бельгія продовжить підготовку українських пілотів та візьме на себе технічне обслуговування всього парку F-16 авіаційної коаліції.

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Дедондер наголосила, що навчання відбуватиметься у Бельгії, Данії і, можливо, ще в одній із країн ЄС, але точно не в Україні.

– Ми перебуваємо в процесі надання Україні можливості модернізувати свої збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16, – підсумувала вона.

На озброєнні ВПС Бельгії – 45 винищувачів F-16, термін експлуатації яких спливає за 5-6 років. З наступного року країна отримуватиме по 4-5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16.

15 вересня стало відомо, що Бельгія може надати свої винищувачі F-16 для навчання пілотів ЗСУ.

Джерело: RTL

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