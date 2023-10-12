Ультиматум Израиля: блокада Газы продлится до возвращения всех заложников
ХАМАС должен вернуть всех захваченных заложников, только после этого Израиль возобновит поставки воды, электроэнергии и топлива в сектор Газа.
Такой ультиматум озвучил в Twitter министр энергетики Израиля Исраэль Кац.
— Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не включится, ни один водопроводный гидрант не откроется, ни один бензовоз не заедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. Гуманитарный шаг в ответ на гуманитарный шаг. И пусть никто не читает нам морали, — заявил Кац.
Сектор Газа полностью зависим от Израиля по поставкам электроэнергии, воды, значительного количества продовольствия и других гуманитарных товаров.
Сейчас известно о примерно 100-150 человек, захваченных ХАМАС еще 7 октября на территориях Израиля. Среди них — военные и гражданские лица, а также граждане других стран.
По состоянию на 12 октября, количество погибших граждан Украины в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль возросло до семи. Еще девять украинцев получили ранения различной степени тяжести и девять считаются пропавшими без вести.
МИД готовит на субботу, 14 октября, первый эвакуационный рейс в Румынию.
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