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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ультиматум Ізраїлю: блокада Гази триватиме до повернення всіх заручників

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

ХАМАС має повернути всіх захоплених заручників, тільки після цього Ізраїль відновить постачання води, електроенергії та пального до сектору Гази.

Такий ультиматум озвучив у Twitter міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац.

– Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не увімкнеться, жоден водопровідний гідрант не відкриється, жоден бензовоз не заїде, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому. Гуманітарний крок у відповідь на гуманітарний крок. І нехай ніхто не читає нам моралі, – заявив Кац.

Зараз дивляться

Сектор Гази повністю залежний від Ізраїлю щодо постачання електроенергії, води, значної кількості продовольства та інших гуманітарних товарів.

Наразі відомо про приблизно 100-150 осіб, захоплених ХАМАС ще 7 жовтня на території Ізраїлю. Серед них – військові та цивільні особи, а також громадяни інших країн.

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Станом на 12 жовтня, кількість загиблих громадян України внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль зросла до семи. Ще дев’ять українців дістали поранення різного ступеня тяжкості та дев’ять вважаються зниклими безвісти.

МЗС готує на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії.

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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