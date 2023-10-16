Пункт пересечения Рафах до сих пор заблокирован для эвакуации из Газы в Египет — Лубинец

По состоянию на сейчас официальной информации об открытии пнукта пересечения Рафах на границе Египта с сектором Газа до сих пор нет.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который сегодня вернулся из Египта.

— Самое главное, о чем договорились — эвакуация граждан Украины будет в приоритете власти Египта. Она сейчас работает над тем, чтобы максимально быстро открыть пункт пересечения Рафах, через который будет происходить эвакуация граждан иностранных государств, — объяснил он.

По его словам, египетские власти также пока не позволяли эвакуационным группам приближались к Рафаху.

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В то же время с украинской стороны, как отметил Лубинец, наработаны уже все технические моменты — это автобусы, самолеты, то есть полный спектр средств для эвакуации украинцев.

— И последняя информация относительно списков на эвакуацию — они увеличиваются. Там начали появляться и украинские мужчины, которые обратились за помощью. Более половины граждан, которые хотят эвакуироваться из Газы, уже в непосредственной близости к Рафаху. Прежде всего это те, у кого разрушено жилье, и они пешком с детьми приближаются к этому пункту пересечения, — сообщил омбудсмен.

Он добавил, что остальные наши граждане знают, что как только пункт пересечения откроют, надо срочно добраться туда всеми возможными способами.

16 октября из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве рейсом в румынский город Клуж улетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины, среди которых 107 женщин и 23 детей.

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