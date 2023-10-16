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Израиль усиливает бомбардировки Газы, наземная операция может состояться в ближайшее время — СМИ

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

После нападения террористов ХАМАС Израиль наносит интенсивные удары по сектору Газа. Ожидается, что контролируемый Египтом пункт пересечения границы с сектором Газа вновь откроется на фоне дипломатических усилий, направленных на доставку помощи в анклав.

Об этом сообщает Reuters.

— Израиль осуществляет самые интенсивные бомбардировки, которые когда-либо видела Газа, ввел строгую блокаду и готовит наземное вторжение, — говорится в материале.

Палестинцы в Газе заявили, что ночные бомбардировки Израиля были самыми сильными с момента начала ответных атак на прошлой неделе. По их словам, бомбардировки были особенно сильными в городе Газа, причем авиаудары пришлись на районы вокруг двух главных больниц города.

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Ожидается, что запасов топлива во всех больницах сектора Газа хватит лишь на 24 часа, что ставит под угрозу жизни тысяч пациентов, сообщило в понедельник Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Власти Газы заявили, что сейчас в результате ударов Израиля погибли по меньшей мере 2 670 человек, четверть из них дети, еще почти 10 000 получили ранения. 1 000 человек считаются пропавшими без вести и, вероятно, находятся под завалами.

Ранее в NYT сообщили, что начало наземной операции Израиля в секторе Газа планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

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Ізраїль сектор Гази

Источник: Reuters
Война в Израиле, Сектор Газа
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Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
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