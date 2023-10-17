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Военные Израиля уничтожили одного из руководителей ХАМАСа в секторе Газа

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Израильские военные ликвидировали Усаму Мазини, председателя шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) и Служба безопасности страны (ISA).

— Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля, — говорится в сообщении.

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15 октября в армии обороны Израиля подтвердили уничтожение Биллала Аль-Кедру — одного командиров спецназа ХАМАС, который руководил кровавым нападением неделю назад.

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Израиль, Война в Израиле
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