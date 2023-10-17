Військові Ізраїлю знищили одного з керівників ХАМАСу в секторі Гази

Ізраїльські військові ліквідували Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАСу в секторі Гази.

Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (IDF) та Служба безпеки країни (ISA).

– Мазіні відповідав за в’язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю, – йдеться у повідомленні.

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