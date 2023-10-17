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Військові Ізраїлю знищили одного з керівників ХАМАСу в секторі Гази

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Ізраїльські військові ліквідували Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАСу в секторі Гази.

Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (IDF) та Служба безпеки країни (ISA).

– Мазіні відповідав за в’язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю, – йдеться у повідомленні.

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15 жовтня в армії оборони Ізраїлю підтвердили знищення Біллала Аль-Кедру – одного командирів спецназу ХАМАС, який керував кривавим нападом тиждень тому.

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Ізраїль сектор Гази

Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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