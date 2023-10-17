Військові Ізраїлю знищили одного з керівників ХАМАСу в секторі Гази
Ізраїльські військові ліквідували Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАСу в секторі Гази.
Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю (IDF) та Служба безпеки країни (ISA).
– Мазіні відповідав за в’язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю, – йдеться у повідомленні.
15 жовтня в армії оборони Ізраїлю підтвердили знищення Біллала Аль-Кедру – одного командирів спецназу ХАМАС, який керував кривавим нападом тиждень тому.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов