Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты

Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты

После взрыва в больнице сектора Газа 17 октября во многих странах вспыхнули протесты.

Об этом сообщает CNN.

Десятки протестующих, которые выкрикивали антиизраильские лозунги, собрались в Ливане, Ираке, Иордании, Кувейте, Египте, Тунисе и Турции.

Сейчас смотрят

В Иордании протестующие пытались добраться до посольства Израиля. Источник в органах безопасности сообщил CNN, что правоохранители оттеснили демонстрантов.

В Ливане 17 октября сотни протестующих собрались на площади, ведущей к посольству США к северу от Бейрута, и пытались прорваться через барьеры безопасности.

Протестующие также скандировали антиизраильские лозунги в Багдаде, Ирак. Десятки людей пытались пересечь мост, который ведет к “зеленой зоне” — району, где расположены правительственные учреждения Ирака и несколько посольств, в том числе посольство США, — но силы безопасности не дали им этого сделать.

В Иране митинги также состоялись возле посольств Франции и Великобритании в Тегеране, столице страны. Демонстранты скандировали “смерть Франции, Англии, Америке и сионистам”. Протесты также состоялись в других городах, в том числе в Исфахане и Куме.

Кроме того, сотни людей вышли на митинги “в знак солидарности с палестинским народом” и против израильских бомбардировок Газы в нескольких районах Туниса.

В турецком Стамбуле силовики применили водометы и перцовый баллончик для разгона протестующих, которым удалось прорваться в комплекс, где расположено израильское консульство.

Кто нанес удар по больнице в секторе Газа

Боевики ХАМАС утверждают, что Израиль ударил по больнице Аль-Ахли Араб в секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни людей.

Израильские военные отрицают ответственность за удар по больнице Аль-Ахли аль-Араб в городе Газа, считая, что больницу поразил неудачный ракетный удар военной группировки Исламский джихад, находящейся в анклаве.

OSINT-аналитик (анализ по открытым источникам, — Ред.) Дэвид Лисовцев предполагает, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС.

Фото: скриншот с видео

Источник: CNN
Израиль, Война в Израиле, Митинг, Сектор Газа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар по больнице в Газе нанес ХАМАС — Байден
Джо Байден
США объяснили, почему не ставят Израилю условий по использованию оружия, в отличие от Украины
Сабріна Сінгх
Байден сегодня в Израиле, а поездка в Иорданию отменена
Джо Байден
В больницу в секторе Газа попала ракета: Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями
Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты
Байден готовит запрос в Конгресс на $100 млрд для Украины и Израиля – Bloomberg
Джо Байден

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
РАКЕТНЫЙ удар по ХАРЬКОВУ | УКРАИНЦЫ застряли в секторе ГАЗА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты
РЕГИОНЫ УКРАИНЫ под ударом | ПРИГОВОРЫ по делу расстрелов на МАЙДАНЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты
ATACMS уже уничтожают ВРАГА | ТРАГЕДИЯ в больнице сектора ГАЗА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь