Взрыв в больнице Газы вызвал массовые антиизраильские и антизападные протесты
После взрыва в больнице сектора Газа 17 октября во многих странах вспыхнули протесты.
Об этом сообщает CNN.
Десятки протестующих, которые выкрикивали антиизраильские лозунги, собрались в Ливане, Ираке, Иордании, Кувейте, Египте, Тунисе и Турции.
В Иордании протестующие пытались добраться до посольства Израиля. Источник в органах безопасности сообщил CNN, что правоохранители оттеснили демонстрантов.
Massive protest in Jordan after the bombing of the Gaza Hospital.#Gaza #IsraelGazaWar #hospital #PalestineGenocide. pic.twitter.com/i97ufZFTDx
— Matin Khan (@matincantweet) October 18, 2023
В Ливане 17 октября сотни протестующих собрались на площади, ведущей к посольству США к северу от Бейрута, и пытались прорваться через барьеры безопасности.
Protestors in Beirut burned part of the US Embassy compound.pic.twitter.com/UeytMlalQc
— Lowkey (@Lowkey0nline) October 17, 2023
Протестующие также скандировали антиизраильские лозунги в Багдаде, Ирак. Десятки людей пытались пересечь мост, который ведет к “зеленой зоне” — району, где расположены правительственные учреждения Ирака и несколько посольств, в том числе посольство США, — но силы безопасности не дали им этого сделать.
Iraq: Pro-Palestinian protesters march in Baghdad towards the US embassy pic.twitter.com/Jj59CCUh4G
— Sprinter (@Sprinter99800) October 18, 2023
В Иране митинги также состоялись возле посольств Франции и Великобритании в Тегеране, столице страны. Демонстранты скандировали “смерть Франции, Англии, Америке и сионистам”. Протесты также состоялись в других городах, в том числе в Исфахане и Куме.
Кроме того, сотни людей вышли на митинги “в знак солидарности с палестинским народом” и против израильских бомбардировок Газы в нескольких районах Туниса.
В турецком Стамбуле силовики применили водометы и перцовый баллончик для разгона протестующих, которым удалось прорваться в комплекс, где расположено израильское консульство.
Israeli consulate in Istanbul stormed. pic.twitter.com/qpWB5OwgXw
— Circe (@Circe53885829) October 18, 2023
Кто нанес удар по больнице в секторе Газа
Боевики ХАМАС утверждают, что Израиль ударил по больнице Аль-Ахли Араб в секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни людей.
Израильские военные отрицают ответственность за удар по больнице Аль-Ахли аль-Араб в городе Газа, считая, что больницу поразил неудачный ракетный удар военной группировки Исламский джихад, находящейся в анклаве.
OSINT-аналитик (анализ по открытым источникам, — Ред.) Дэвид Лисовцев предполагает, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС.
Фото: скриншот с видео
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