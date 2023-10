Вибух у лікарні Гази спричинив масові антиізраїльські та антизахідні протести

Після вибуху в лікарні сектору Гази 17 жовтня у багатьох країнах спалахнули протести.

Про це повідомляє CNN.

Десятки протестувальників, які вигукували антиізраїльські гасла, зібралися в Лівані, Іраку, Йорданії, Кувейті, Єгипті, Тунісі та Туреччині.

У Йорданії протестувальники намагались дістатися до посольства Ізраїлю. Джерело в органах безпеки повідомило CNN, що правоохоронці відтіснили демонстрантів.

У Лівані 17 жовтня сотні протестувальників зібралися на площі, що веде до посольства США на північ від Бейрута, і намагалися прорватися через бар’єри безпеки.

Protestors in Beirut burned part of the US Embassy compound.pic.twitter.com/UeytMlalQc — Lowkey (@Lowkey0nline) October 17, 2023

Протестувальники також скандували антиізраїльські гасла в Багдаді, Ірак. Десятки людей намагалися перетнути міст, який веде до “зеленої зони” – району, де розташовані урядові установи Іраку і кілька посольств, зокрема посольство США, – але сили безпеки не дали їм цього зробити.

Iraq: Pro-Palestinian protesters march in Baghdad towards the US embassy pic.twitter.com/Jj59CCUh4G — Sprinter (@Sprinter99800) October 18, 2023

В Ірані мітинги також відбулися біля посольств Франції та Великої Британії в Тегерані, столиці країни. Демонстранти скандували “смерть Франції, Англії, Америці та сіоністам”. Протести також відбулися в інших містах, зокрема, в Ісфахані та Кумі.

Окрім того, сотні людей вийшли на мітинги “на знак солідарності з палестинським народом” і проти ізраїльських бомбардувань Гази в декількох районах Тунісу.

У турецькому Стамбулі силовики застосували водомети і перцевий балончик для розгону протестувальників, яким вдалося прорватися в комплекс, де розташоване ізраїльське консульство.

Israeli consulate in Istanbul stormed. pic.twitter.com/qpWB5OwgXw — Circe (@Circe53885829) October 18, 2023

Хто завдав удару по лікарні у секторі Гази

Бойовики ХАМАС стверджують, що Ізраїль вдарив по лікарні Аль-Ахлі Араб у секторі Гази, де, ймовірно, загинули сотні людей.

Ізраїльські військові заперечують відповідальність за удар по лікарні Аль-Ахлі аль-Арабі в місті Газа, вважаючи, що лікарню вразив невдалий ракетний удар військового угруповання Ісламський джихад, що перебуває в анклаві.

OSINT-аналітик (аналіз за відкритими джерелами, – Ред.) Девід Лісовцев припускає, що на кадрах із Гази, найімовірніше, приземлення ракети ХАМАС.

Джерело : CNN

