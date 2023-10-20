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Юлия Захарченко, редактор ленты

ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Україна в ЄС, акція
Фото: Pexels

В Европейском Союзе продлили временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

По данным Европейской комиссии, окончательное решение удалось принять 19 октября. Еще 27 сентября 2023 года министры стран ЕС достигли политической договоренности о продлении временной защиты.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину на территории государств Евросоюза с 4 марта 2022 года активировали директиву о временной защите. Так удается обеспечить коллективную защиту перемещенных лиц и уменьшить давление на национальные системы предоставления убежища ЕС.

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По актуальным данным, более 4 млн беженцев из Украины зарегистрированы для получения временной защиты или аналогичных механизмов на территории Европейского Союза.

Благодаря временной защите перемещенные лица из Украины могут пользоваться согласованным набором прав в ЕС. Среди них — доступ к жилью, рынку труда, медицинской помощи, образованию для детей.

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Источник: Еврокомиссия
Європейський Союз, Беженцы, біженці з Донбасу, Война в Украине, Украина-ЕС, Українці
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