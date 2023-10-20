ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

В Європейському Союзі продовжили тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.

За даними Європейської комісії, остаточне рішення вдалося ухвалити 19 жовтня. Ще 27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на території держав Євросоюзу з 4 березня 2022 року активували директиву про тимчасовий захист. Так вдається забезпечити колективний захист переміщених осіб і зменшити тиск на національні системи надання притулку ЄС.

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За актуальними даними, понад 4 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних механізмів на території Європейського Союзу.

Завдяки тимчасовому захисту переміщені особи з України можуть користуватися узгодженим набором прав у ЄС. Серед них – доступ до житла, ринку праці, медичної допомоги, освіти для дітей.

Джерело : Єврокомісія

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