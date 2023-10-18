Украинцы назвали три главных мотива для вступления в ЕС — опрос КМИС

Украинцы назвали три главных мотива для вступления Украины в ЕС. Во всех регионах страны прежде всего граждане говорят о безопасности и экономических мотивах поддержки евроинтеграции. Однако и другие факторы во всех регионах играют высокую важность.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Так, 59% респондентов относят к лучшим мотивам обеспечение долгосрочной безопасности, 57% экономические перспективы, и обеспечение верховенства права в Украине — 49%.

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Впрочем, другие мотивы также выбрали достаточно много респондентов: будущее украинской демократии (44%, в частности, каждый пятый считает этот мотив важнейшим), обеспечение верховенства права (45%), международное признание места Украины в Европе (41%).

— По результатам предыдущих опросов КМИС, 82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (февраль 2023 года). В то же время 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% — членом НАТО (май 2023 года). То есть сейчас в обществе сложился консенсус относительно поддержки европейской и евроатлантической интеграции, — объясняют в сообщении.

Также 54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет — членство в НАТО, предпочитают членство в ЕС — 24% (остальные респонденты или ответили “ни то, ни другое”, или не смогли вообще ответить).

При этом во всех регионах больше тех, кто предпочитает НАТО перед ЕС.

Ранее мы рассказывали, что согласно опросу КМИС, 52% украинцев против изучения в школах русского языка.

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