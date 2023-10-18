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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украинцы назвали три главных мотива для вступления в ЕС — опрос КМИС

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Украинцы назвали три главных мотива для вступления Украины в ЕС. Во всех регионах страны прежде всего граждане говорят о безопасности и экономических мотивах поддержки евроинтеграции. Однако и другие факторы во всех регионах играют высокую важность.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Так, 59% респондентов относят к лучшим мотивам обеспечение долгосрочной безопасности, 57% экономические перспективы, и обеспечение верховенства права в Украине — 49%.

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Украинцы назвали три главных мотива для вступления в ЕС — опрос КМИС

Графіка: КМІС

Впрочем, другие мотивы также выбрали достаточно много респондентов: будущее украинской демократии (44%, в частности, каждый пятый считает этот мотив важнейшим), обеспечение верховенства права (45%), международное признание места Украины в Европе (41%).

— По результатам предыдущих опросов КМИС, 82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (февраль 2023 года). В то же время 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% — членом НАТО (май 2023 года). То есть сейчас в обществе сложился консенсус относительно поддержки европейской и евроатлантической интеграции, — объясняют в сообщении.

Также 54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет — членство в НАТО, предпочитают членство в ЕС — 24% (остальные респонденты или ответили “ни то, ни другое”, или не смогли вообще ответить).

Украинцы назвали три главных мотива для вступления в ЕС — опрос КМИС

Графіка: КМІС

При этом во всех регионах больше тех, кто предпочитает НАТО перед ЕС.

Ранее мы рассказывали, что согласно опросу КМИС, 52% украинцев против изучения в школах русского языка.

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Опрос, Украина, Украина-ЕС
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