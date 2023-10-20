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Илья Нежигай, редактор ленты

Армия Израиля получила “зеленый свет” на ввод войск в Сектор Газа

Армія Ізраїлю
Фото: Getty Images

Израильские военные получили “зеленый свет” на ввод войск в сектор Газа в любой момент, когда они будут готовы.

Об этом пишет ABC News, ссылаясь на члена кабинета безопасности страны, израильского министра экономики Нира Бараката.

По его словам, первичной целью будет уничтожение ХАМАС, “даже если на это понадобится год”, а освобождение заложников и жертв — останутся вторичной целью.

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Отвечая на вопрос о многокилометровых туннелях, проложенных ХАМАС под Газой, он сказал, что они превратятся в “самое большое в мире кладбище”. ХАМАС утверждает, что в этой огромной сети находятся некоторые или все из 203 израильских заложников, которых захватила эта исламистская радикальная группировка.

— Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми…, — сказал он, но “первым и последним приоритетом” является уничтожение ХАМАС.

По словам министра сельского хозяйства Израиля Ави Дихтера, бывшего главы Шин-Бет, Агентства безопасности Израиля, ХАМАС и Исламский джихад вместе насчитывают около 50 тыс. боевиков.

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бойовики ХАМАС

Война ХАМАС и Израиля

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, параллельно с этим выпустив несколько тысяч ракет. По версии Израиля, было выпущено более 2 тыс. ракет, когда же ХАМАС заявляет об около 5 тыс. ракет.

В ходе своего вторжения боевики ХАМАС расстреливали и похищали гражданское население.

В последствие, властями Израиля была начата операция против ХАМАСа, в ходе чего боевики сначала были выбиты из южных регионов Израиля, а после — Армия обороны Израиля заявила о необходимости эвакуации мирного населения с территории севера сектора Газа.

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Армия Израиля получила “зеленый свет” на ввод войск в Сектор Газа

Источник: ABC News
Израиль, Война в Израиле, Палестина, Сектор Газа
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