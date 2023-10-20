Армія Ізраїлю отримала “зелене світло” на введення військ у Сектор Гази

Ізраїльські військові отримали “зелене світло” на введення військ у сектор Гази в будь-який момент, коли вони будуть готові.

Про це пише ABC News, посилаючись на члена кабінету безпеки країни, ізраїльського міністра економіки Ніра Бараката.

За його словами, первинною метою буде знищення ХАМАС, “навіть якщо на це знадобиться рік”, а звільнення заручників і жертв – залишаться вторинною метою.

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Відповідаючи на запитання про багатокілометрові тунелі, прокладені ХАМАС під Газою, він сказав, що вони перетворяться на “найбільше у світі кладовище”. ХАМАС стверджує, що в цій величезній мережі перебувають деякі або всі з 203 ізраїльських заручників, яких захопило це ісламістське радикальне угруповання.

– Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, повернути живими…, – сказав він, але “першим і останнім пріоритетом” є знищення ХАМАС.

За словами міністра сільського господарства Ізраїлю Аві Діхтера, колишнього глави Шин-Бет, Агентства безпеки Ізраїлю, ХАМАС та Ісламський джихад разом налічують близько 50 тис. бойовиків.

Війна ХАМАС та Ізраїлю

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, паралельно з цим випустивши кілька тисяч ракет. За версією Ізраїлю, було випущено понад 2 тис. ракет, коли ж ХАМАС заявляє про близько 5 тис. ракет.

Під час свого вторгнення бойовики ХАМАС розстрілювали і викрадали цивільне населення.

Згодом, владою Ізраїлю було розпочато операцію проти ХАМАСу, під час якої бойовиків спочатку вибили з південних регіонів Ізраїлю, а потім – Армія оборони Ізраїлю заявила про необхідність евакуації мирного населення з території півночі сектора Гази.

Джерело : ABC News

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