Ирландия планирует сократить поддержку беженцев из Украины — что изменится
Ирландия намерена сократить программу поддержки беженцев из Украины. Бесплатное размещение украинцев там могут ограничить до трех месяцев. В то же время обсуждают вероятность сокращения социальных выплат.
По данным издания The Irish Examiner, соответствующий документ о сокращении помощи украинцам вскоре подадут в Кабинет министров Ирландии.
Согласно документу, после трех месяцев пребывания в государственном жилье украинцам придется искать квартиру в аренду или варианты по схеме предложения жилья. Изменения будут касаться только тех граждан Украины, которые будут приезжать в Ирландию.
Правительство Ирландии планирует сократить социальные выплаты украинцам, но не в ближайшее время. Сейчас страна выплачивает для беженцев из Украины около €220 в неделю.
По информации издания, на 5 октября выплаты получали почти 41 тыс. украинцев. В то же время выплачивалась помощь на более 20 тыс. детей, одобрены 197 заявок о доплате к квартплате.
Источник: The Irish Examiner
Загрузка
О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук