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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ирландия планирует сократить поддержку беженцев из Украины — что изменится

Ирландия планирует сократить поддержку беженцев из Украины — что изменится
Фото: Pexels

Ирландия намерена сократить программу поддержки беженцев из Украины. Бесплатное размещение украинцев там могут ограничить до трех месяцев. В то же время обсуждают вероятность сокращения социальных выплат.

По данным издания The Irish Examiner, соответствующий документ о сокращении помощи украинцам вскоре подадут в Кабинет министров Ирландии.

Согласно документу, после трех месяцев пребывания в государственном жилье украинцам придется искать квартиру в аренду или варианты по схеме предложения жилья. Изменения будут касаться только тех граждан Украины, которые будут приезжать в Ирландию.

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Правительство Ирландии планирует сократить социальные выплаты украинцам, но не в ближайшее время. Сейчас страна выплачивает для беженцев из Украины около €220 в неделю.

По информации издания, на 5 октября выплаты получали почти 41 тыс. украинцев. В то же время выплачивалась помощь на более 20 тыс. детей, одобрены 197 заявок о доплате к квартплате.

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Источник: The Irish Examiner

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