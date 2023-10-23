Ірландія планує скоротити підтримку біженців з України – що зміниться
Ірландія має наміри скоротити програму підтримки біженців з України. Безкоштовне розміщення українців там можуть обмежити до трьох місяців. Водночас обговорюють ймовірність скорочення соціальних виплат.
За даними видання The Irish Examiner, відповідний документ про скорочення допомоги українцям незабаром подадуть до Кабінету міністрів Ірландії.
Згідно з документом, після трьох місяців перебування у державному житлі українцям доведеться шукати квартиру в оренду чи варіанти за схемою пропозиції оселі. Зміни стосуватимуться лише тих громадян України, які приїжджатимуть до Ірландії.
Уряд Ірландії планує скоротити соціальні виплати українцям, але не найближчим часом. Зараз країна виплачує для біженців з України близько €220 на тиждень.
За інформацією видання, на 5 жовтня виплати отримували майже 41 тис. українців. Водночас виплачувалася допомога на понад 20 тис. дітей, схвалені 197 заявок про доплату до квартплати.
Джерело: The Irish Examiner
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