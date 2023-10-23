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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным

орбан і путін фото облите червоною фарбою

В Будапеште провели акцию, в которой выразили возмущение недавней встречей и ручканням с диктатором Путиным премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Территорию офиса главы правительства и забор облили красной краской, которая символизирует кровь.

Акцию провели и организовали депутаты оппозиционной парламентской фракции Моментум, о чем сообщили в социальной сети Facebook.

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Они указывают, что возмущение вызвало то, что встреча Орбана с российским диктатором состоялась за несколько дней до годовщины подавления советскими войсками революции 1956 года.

— Мы облили кроваво-красной краской, потому что Виктор Орбан в очередной раз предал и пренебрег памятью героев 1956 года. Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что в 1956 году (в Венгрии) была фашистская революция, и по чьему приказу российские солдаты снова убивают венгерских солдат на Закарпатье, — отметили там.

Сегодня, 23 октября, в Венгрии отмечают День начала революции и освободительной борьбы (1956) и провозглашения Венгерской Республики (1989).

В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
Фото: Momentum Mozgalom
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
Фото: Momentum Mozgalom
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
Фото: Momentum Mozgalom
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
Фото: Momentum Mozgalom
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
Фото: Momentum Mozgalom
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным
В Будапеште офис Орбана облили красной краской после его встречи с Путиным

17 октября в Пекине глава венгерского правительства Виктор Орбан встретился лицом к лицу с диктатором Путиным впервые за более чем год. Это произошло в правительственном гостевом доме, где поселился диктатор РФ в Китае на время международного форума Один пояс, один путь.

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орбан і путін

Источник: Momentum Mozgalom

Фото: Momentum Mozgalom

Война в Украине, Віктор Орбан, Владимир Путин, Росія, Венгрия
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