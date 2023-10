Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские лидеры не должны вестись на уловки Владимира Путина. Он сказал это через два дня после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ручкался в Пекине с диктатором России.

Венгрию уже давно критикуют за отступление от демократии внутри страны и дружественную России и Китаю политику за рубежом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно посещает Москву. И, разочаровав своих союзников, Венгрия — вместе с Турцией — до сих пор не ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

Газета The Guardian пишет, что встреча Орбана и Путина на этой неделе заставила западных чиновников “кипеть”.

По словам президента Чехии, Путин проводит эти встречи только для того, чтобы разрушить единство стран Европы и всего демократического мира. Он добавил: Мы не должны поддаваться на его тактику.

В среду премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила агентству Reuters, что изображения венгерского премьера, который пожимает руку Путину, “очень, очень неприятны” и не поддаются логике.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман также резко раскритиковал эту встречу.

Это мнение поддержала госпожа посол Германии в Венгрии Юлия Гросс. В своем посте в соцсети Х она написала такое, ретвитнув фото Орбана и Путина, которые жмут руки друг другу:

— Итак, Путин должен прекратить свою агрессивную войну против Украины, прекратить бомбардировки мирного населения, обстрелы школ и больниц, похищения детей? Это имелось в виду и обсуждалось, конечно?

So — Putin must end his war of aggression against Ukraine, end the bombardment of civilians, the shelling of schools and hospitals, the kidnapping of children? That was meant and discussed, surely? https://t.co/WTJIIK0FpU

— Julia Gross (@GERinHUN) October 17, 2023