Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian

орбан і путін
Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские лидеры не должны вестись на уловки Владимира Путина. Он сказал это через два дня после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ручкался в Пекине с диктатором России.

Венгрию уже давно критикуют за отступление от демократии внутри страны и дружественную России и Китаю политику за рубежом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно посещает Москву. И, разочаровав своих союзников, Венгрия — вместе с Турцией — до сих пор не ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

Сейчас смотрят

Газета The Guardian пишет, что встреча Орбана и Путина на этой неделе заставила западных чиновников “кипеть”.

— Как было неоднократно показано, Путин встречается с европейскими лидерами не с целью достижения мира в Украине. Мира можно достичь без каких-либо переговоров с его стороны, просто прекратить атаки и вывести свои войска с территории Украины, — сказал Павел для Guardian.

По словам президента Чехии, Путин проводит эти встречи только для того, чтобы разрушить единство стран Европы и всего демократического мира. Он добавил: Мы не должны поддаваться на его тактику.

Читайте также
Впервые с начала большой войны. Путин встретился с Орбаном в Китае: что обсуждали
Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian

В среду премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила агентству Reuters, что изображения венгерского премьера, который пожимает руку Путину, “очень, очень неприятны” и не поддаются логике.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман также резко раскритиковал эту встречу.

— Лидер Венгрии решил стать рядом с человеком, чьи войска несут ответственность за преступления против человечности в Украине. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях, — написал он в социальных сетях.

Это мнение поддержала госпожа посол Германии в Венгрии Юлия Гросс. В своем посте в соцсети Х она написала такое, ретвитнув фото Орбана и Путина, которые жмут руки друг другу:

— Итак, Путин должен прекратить свою агрессивную войну против Украины, прекратить бомбардировки мирного населения, обстрелы школ и больниц, похищения детей? Это имелось в виду и обсуждалось, конечно?

Виктор Орбан находился в Пекине на международном форуме, посвященном инициативе лидера Китая Си Цзиньпина Один пояс, один путь.

В ответ на критику представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что “позиция Будапешта в отношении России и войны в Украине была четкой с самого начала”. Он заявил, что Венгрия выступала всегда за открытый и прозрачный диалог с вовлеченными сторонами, чтобы “помочь найти мирное решение этого кровавого конфликта”.

Читайте также
Надеюсь, он хотя бы вымыл руки: Кулеба о встрече Орбана и Путина в Пекине
Дмитро Кулеба

Источник: The Guardian
Європейський Союз, Віктор Орбан, Владимир Путин, Кая Каллас, Петр Павел, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Надеюсь, он хотя бы вымыл руки: Кулеба о встрече Орбана и Путина в Пекине
Дмитро Кулеба
Евросоюз начинает согласование 12-го санкционного пакета против РФ – СМИ
Санкції проти РФ
РФ хочет заморозить войну, которую не может выиграть, Запад должен удвоить усилия – глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляєн
У них есть кое-что общее: Байден сравнил Путина с ХАМАС
Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian
ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года
Україна в ЄС, акція

Загрузка

Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Европейские лидеры “кипят” из-за встречи Путина и Орбана — Guardian
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь