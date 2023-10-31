Делегация Израиля в ООН пришла на заседание Совбеза с желтыми звездами Давида

Делегация Израиля прибыла на заседание Совбеза ООН, состоявшееся вечером 30 октября, с нашивками на одежде в виде желтой звезды Давида, которые евреи носили во времена Второй мировой войны на территориях, что контролировались нацистами.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в видеообращении в Х заявил, что это было сделано в знак протеста касательно попыток ООН прекратить военную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа.

— Сегодня я объявил в Совбезе, что ношу желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре ее молчания перед лицом зверств, совершенных нацистами ХАМАС. Я четко дал понять членам СБ, что после Холокоста мы поклялись “никогда снова”, — подчеркнул он.

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По его словам, прекращения огня не будет — операция ЦАХАЛа в Газе продолжится до полного уничтожения ХАМАСа, чтобы такие зверства никогда больше не повторились.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

В то же время глава Всемирного центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем Даби Даян раскритиковал израильского посла при ООН за решение носить желтую звезду.

По его мнению, это позорит как жертв Холокоста, так и государство Израиль, поэтому считает, что лучше носить сине-синий флаг, а не желтую звезду.

— Желтая звезда символизирует беспомощность еврейского народа и зависимость от других. Сегодня мы имеем независимое государство и сильную армию. Мы хозяева своей судьбы, — написал он в X.

הצטערנו לראות את חברי משלחת ישראל לאו״ם עונדים טלאי צהוב. מעשה זה מבזה הן את קורבנות השואה והן את מדינת ישראל. הטלאי הצהוב מסמל חוסר אונים של העם היהודי והיותו נתון לחסדי אחרים. כיום יש לנו מדינה עצמאית וצבא חזק. אנו אדונים לגורלנו. על הדש נשים היום דגל כחול-לבן, לא טלאי צהוב. — דני דיין (@dandayan) October 31, 2023

27 октября Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАСа против Израиля и необходимости “гуманитарного перемирия”.

Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (в том числе Украина).

В то же время, Генассамблея не осудила террористические атаки ХАМАСа и захват заложников.

Фото: Amichai Stein

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