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Валентина Летяк, редактор ленты

Делегация Израиля в ООН пришла на заседание Совбеза с желтыми звездами Давида

Гілад Ердан на Радбезі ООН

Делегация Израиля прибыла на заседание Совбеза ООН, состоявшееся вечером 30 октября, с нашивками на одежде в виде желтой звезды Давида, которые евреи носили во времена Второй мировой войны на территориях, что контролировались нацистами.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в видеообращении в Х заявил, что это было сделано в знак протеста касательно попыток ООН прекратить военную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа.

— Сегодня я объявил в Совбезе, что ношу желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре ее молчания перед лицом зверств, совершенных нацистами ХАМАС. Я четко дал понять членам СБ, что после Холокоста мы поклялись “никогда снова”, — подчеркнул он.

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По его словам, прекращения огня не будет — операция ЦАХАЛа в Газе продолжится до полного уничтожения ХАМАСа, чтобы такие зверства никогда больше не повторились.

В то же время глава Всемирного центра памяти жертв Холокоста Яд Вашем Даби Даян раскритиковал израильского посла при ООН за решение носить желтую звезду.

По его мнению, это позорит как жертв Холокоста, так и государство Израиль, поэтому считает, что лучше носить сине-синий флаг, а не желтую звезду.

— Желтая звезда символизирует беспомощность еврейского народа и зависимость от других. Сегодня мы имеем независимое государство и сильную армию. Мы хозяева своей судьбы, — написал он в X.

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27 октября Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАСа против Израиля и необходимости “гуманитарного перемирия”.

Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (в том числе Украина).

В то же время, Генассамблея не осудила террористические атаки ХАМАСа и захват заложников.

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ООН зала

Фото: Amichai Stein

Война в Израиле, Радбез ООН, Сектор Газа
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