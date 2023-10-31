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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Делегація Ізраїлю в ООН прийшла на засідання Радбезу із жовтими зірками Давида

Гілад Ердан на Радбезі ООН

Делегація Ізраїлю прибула на засідання Радбезу ООН, що відбулося ввечері 30 жовтня, із нашивками на одязі у вигляді жовтої зірки Давида, які євреї носили в часи Другої світової війни на територіях, що контролювалися нацистами.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан у відеозверненні в Х заявив, що це було зроблено на знак протесту щодо спроб ООН припинити воєнну операцію проти терористів ХАМАСу в секторі Гази.

– Сьогодні я оголосив у Радбезі, що ношу жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу її мовчання перед обличчям звірств, скоєних нацистами ХАМАС. Я чітко дав зрозуміти членам РБ, що після Голокосту ми присягнулися “ніколи знову”, – наголосив він.

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За його словами, припинення вогню не буде – операція ЦАХАЛу у Газі триватиме до повного знищення ХАМАСу, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися.

Водночас голова Всесвітнього центру пам’яті жертв Голокосту Яд Вашем Дабі Даян розкритикував ізраїльського посла при ООН за рішення носити жовту зірку.

На його думку, це ганьбить як жертв Голокосту, так і державу Ізраїль, тому вважає, що краще носити ьіло-синій прапор, а не жовту зірку.

– Жовта зірка символізує безпорадність єврейського народу і залежність від інших. Сьогодні ми маємо незалежну державу і сильну армію. Ми господарі своєї долі, – написав він у X.

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27 жовтня Генасамблея ООН 120 голосами ухвалила резолюцію про захист цивільних у війні ХАМАСу проти Ізраїлю та необхідність “гуманітарного перемир’я”.

Проти резолюції голосували 14 країн (зокрема Ізраїль і США), 45 утрималися (серед них Україна).

Водночас Генасамблея не засудила терористичні атаки ХАМАСу та захоплення заручників.

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ООН зала

Фото: Amichai Stein

Війна в Ізраїлі, Радбез ООН, Сектор Газа
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Делегація Ізраїлю в ООН прийшла на засідання Радбезу із жовтими зірками Давида

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