Делегація Ізраїлю в ООН прийшла на засідання Радбезу із жовтими зірками Давида

Делегація Ізраїлю прибула на засідання Радбезу ООН, що відбулося ввечері 30 жовтня, із нашивками на одязі у вигляді жовтої зірки Давида, які євреї носили в часи Другої світової війни на територіях, що контролювалися нацистами.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан у відеозверненні в Х заявив, що це було зроблено на знак протесту щодо спроб ООН припинити воєнну операцію проти терористів ХАМАСу в секторі Гази.

– Сьогодні я оголосив у Радбезі, що ношу жовту нашивку, щоб нагадати про ганьбу її мовчання перед обличчям звірств, скоєних нацистами ХАМАС. Я чітко дав зрозуміти членам РБ, що після Голокосту ми присягнулися “ніколи знову”, – наголосив він.

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За його словами, припинення вогню не буде – операція ЦАХАЛу у Газі триватиме до повного знищення ХАМАСу, щоб такі звірства ніколи більше не повторилися.

היום הודעתי במועצת הבטחון שאענוד טלאי צהוב כדי להזכיר את החרפה של שתיקתה אל מול מעשי הזוועות שהנאצים של חמאס עוללו. הבהרתי לחברות המועצה, שאנחנו נשבענו לאחר השואה, NEVER AGAIN ולכן לא תהיה הפסקת אש ונמשיך עד להשמדת חמאס, כדי שזוועות כאלו לא יקרו שוב לעולם. צפו ושתפו >> pic.twitter.com/2DWErUrwyM — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 30, 2023

Водночас голова Всесвітнього центру пам’яті жертв Голокосту Яд Вашем Дабі Даян розкритикував ізраїльського посла при ООН за рішення носити жовту зірку.

На його думку, це ганьбить як жертв Голокосту, так і державу Ізраїль, тому вважає, що краще носити ьіло-синій прапор, а не жовту зірку.

– Жовта зірка символізує безпорадність єврейського народу і залежність від інших. Сьогодні ми маємо незалежну державу і сильну армію. Ми господарі своєї долі, – написав він у X.

הצטערנו לראות את חברי משלחת ישראל לאו״ם עונדים טלאי צהוב. מעשה זה מבזה הן את קורבנות השואה והן את מדינת ישראל. הטלאי הצהוב מסמל חוסר אונים של העם היהודי והיותו נתון לחסדי אחרים. כיום יש לנו מדינה עצמאית וצבא חזק. אנו אדונים לגורלנו. על הדש נשים היום דגל כחול-לבן, לא טלאי צהוב. — דני דיין (@dandayan) October 31, 2023

27 жовтня Генасамблея ООН 120 голосами ухвалила резолюцію про захист цивільних у війні ХАМАСу проти Ізраїлю та необхідність “гуманітарного перемир’я”.

Проти резолюції голосували 14 країн (зокрема Ізраїль і США), 45 утрималися (серед них Україна).

Водночас Генасамблея не засудила терористичні атаки ХАМАСу та захоплення заручників.

Фото: Amichai Stein

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