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Марта Бондаренко, редактор ленты

Израиль назвал резолюцию ООН нелепой и защищающей нацистских террористов

ООН зала
Фото: Depositphotos

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал принятую в пятницу резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призвала к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и потребовала обеспечить помощь для осажденного сектора Газа.

Эрдэн заявил, что ООН больше не имеет никакой легитимности и значимости, и обвинил тех, кто отдал свои голоса за, в том, что они предпочитают поддерживать не Израиль.

— Эта нелепая резолюция имеет наглость призывать к перемирию. Цель перемирия в этой резолюции заключается в том, чтобы Израиль перестал защищаться перед ХАМАС, чтобы ХАМАС мог поджечь нас, — заявил он на Генеральной Ассамблее после голосования.

Министр иностранных дел Эли Коэн в Twitter назвал резолюцию позорной и заявил, что Израиль продолжит работу по уничтожению ХАМАС, так же как мир уничтожил нацистов и ИГИЛ.

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В связи с ростом опасений, что конфликт может привести к более масштабной войне, Ассамблея ООН подчеркнула важность предотвращения дальнейшей дестабилизации и эскалации насилия в регионе и призвала все стороны проявлять максимальную сдержанность, а всех, кто имеет на них влияние, — работать над достижением этой цели.

ГА ООН призвала Израиль отменить свой приказ о перемещении гражданского населения Газы на юг анклава. Напомним, что Израиль приказал около 1,1 миллиона человек в Газе — почти половине населения — переехать на юг 12 октября.

Генеральная Ассамблея ООН выступает против принудительного перемещения палестинского гражданского населения.

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Война в Израиле, Генасамблея ООН, Сектор Газа
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