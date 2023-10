Израиль назвал резолюцию ООН нелепой и защищающей нацистских террористов

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал принятую в пятницу резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призвала к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и потребовала обеспечить помощь для осажденного сектора Газа.

Эрдэн заявил, что ООН больше не имеет никакой легитимности и значимости, и обвинил тех, кто отдал свои голоса за, в том, что они предпочитают поддерживать не Израиль.

Министр иностранных дел Эли Коэн в Twitter назвал резолюцию позорной и заявил, что Израиль продолжит работу по уничтожению ХАМАС, так же как мир уничтожил нацистов и ИГИЛ.

We reject outright the UN General Assembly despicable call for a ceasefire.

Israel intends to eliminate Hamas just as the world dealt with the Nazis and ISIS.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 27, 2023