Во время шторма в Бельгии погиб 5-летний мальчик из Украины

В бельгийском городе Гент во время шторма Ciaran, который накануне накрыл Западную Европу, погиб пятилетний мальчик из Украины.

На ребенка упали ветки деревьев. Мальчика госпитализировали с серьезными травмами, однако через несколько часов он умер.

Второй жертвой стихии в этом городе стала 64-летняя гражданка Германии. Она с семьей гуляла в парке, когда на нее также упала ветка дерева. Ее муж не пострадал, а дочь доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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Шторм Ciaran, сформировавшийся над Атлантикой, пронесся 2 ноября по Западной Европе. Скорость ветра местами достигала 200 км/ч. Погибли по меньшей мере семь человек — это жители Франции, Нидерландов, Испании и Германии, десятки получили травмы.

Непогода вызвала наводнения, масштабные отключения электроэнергии и нарушения в работе транспорта.

Источник: Vrtnws

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