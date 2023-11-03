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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під час шторму у Бельгії загинув 5-річний хлопчик з України

шторм
Фото: Pexels

У бельгійському місті Гент під час шторму Ciaran, який напередодні накрив Західну Європу, загинув п’ятирічний хлопчик з України.

На дитину впали гілки дерев. Хлопчика госпіталізували з серйозними травмами, проте за кілька годин він помер.

Другою жертвою стихії у цьому місті стала 64-річна громадянка Німеччини. Вона з родиною гуляла в парку, коли на неї також впала гілка дерева. Її чоловік не постраждав, а дочку доправили до лікарні з тяжкими травмами.

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Шторм Ciaran, що сформувався над Атлантикою, пронісся 2 листопада Західною Європою. Швидкість вітру подекуди сягала 200 км/год. Загинуло щонайменше семеро людей – це жителі Франції, Нідерландів, Іспанії, та Німеччини, десятки отримали травми.

Негода спричинила повені, масштабні відключення електроенергії та порушення в роботі транспорту.

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Джерело: Vrtnws

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Бельгія, Негода, Смерть, Україна, шторм
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