Украина все же сможет получать оружие из Словакии: Фицо сделал заявление

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не будет препятствовать компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам, в том числе и в Украине.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи со словацким министром обороны Робертом Калиняком.

Фицо не против продажи компаниями словацкого оружия

Как отмечает издание Pravda.sk, заявление Фицо свидетельствует о том, что позиция с отказом касается возможных поставок оружия и боеприпасов со складов армии Словакии.

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— Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-то, конечно, никто не будет этому препятствовать, — сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, Братислава “сделает все возможное, чтобы помочь Киеву в гуманитарном плане”. Он предположил, что речь может идти о помощи с разминированием территории. Он заявил о возможности оказать медицинскую помощь или помощь с ремонтом гражданских объектов.

Фицо также попросил министра обороны Словакии провести инвентаризацию военного имущества, учитывая объемы поставок в Украину по состоянию на сегодня. Калиняк хочет пересмотреть некоторые из уже заключенных коммерческих контрактов на поставки оружия, но он не предоставил более подробной информации.

Среди действующих контрактов, по которым Украина ожидает получить словацкое оружие — договоренность о поставках гаубиц. В прошлом году Германия, Дания и Норвегия заявили, что приобретут за свой счет для Украины 16 гаубиц Zuzana-2 словацкого производства.

Источник: Pravda.sk

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