Україна все ж зможе отримувати зброю зі Словаччини: Фіцо зробив заяву

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд не перешкоджатиме компаніям виробляти та постачати зброю своїм клієнтам, зокрема й в Україні.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі зі словацьким міністром оборони Робертом Каліняком.

Фіцо не проти продажу компаніями словацької зброї

Як зазначає видання Pravda.sk, заява Фіцо свідчить про те, що позиція з відмовою стосується можливих поставок зброї та боєприпасів зі складів армії Словаччини.

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— Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати, – сказав Фіцо.

За словами словацького прем’єра, Братислава “зробить все можливе, щоб допомогти Києву в гуманітарному плані”. Він припустив, що може йтися про допомогу з розмінуванням території. Він заявив про можливість надати медичну допомогу або допомогу з ремонтом цивільних об’єктів.

Фіцо також попросив міністра оборони Словаччини провести інвентаризацію військового майна з огляду на обсяги поставок в Україну станом на сьогодні. Каліняк хоче переглянути деякі з уже укладених комерційних контрактів на поставки зброї, але він не надав більш детальної інформації.

Серед дійсних контрактів, за якими Україна очікує отримати словацьку зброю – домовленість про постачання гаубиць. Торік Німеччина, Данія і Норвегія заявили, що придбають своїм коштом для України 16 гаубиць Zuzana-2 словацького виробництва.

Джерело: Pravda.sk

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