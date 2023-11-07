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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина движется к решению об открытии переговоров по членству в ЕС: Кулеба получил сигнал

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина получила четкий сигнал от Европейской комиссии о том, что Киев движется в правильном направлении к решению Евросовета об открытии переговоров по членству в ЕС в декабре 2023 года.

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Еврокомиссии. В частности, он уже встретился с несколькими европейскими комиссарами.

— Я получил четкий сигнал от собеседников, которые на заседании комиссии будут принимать окончательное решение. Украина движется к решению Европейского совета в декабре этого года об открытии переговоров. Я хочу это подчеркнуть, — обратил внимание глава МИД.

По словам министра, Украина придет к цели в случае отсутствия форс-мажоров. По его словам, Украина и Европейская комиссия имеют политическую волю для достижения этого результата.

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В то же время Кулеба отметил, что услышал сигнал того, что основные дискуссии касаются уже не Украины, а других стран, решение о которых еще принципиально не принималось.

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Європейський Союз, Єврорада, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Украина-ЕС
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