Україна рухається до рішення про відкриття переговорів щодо членства в ЄС: Кулеба отримав сигнал
Україна отримала чіткий сигнал від Європейської комісії про те, що Київ рухається в правильному напрямку до рішення Євроради про відкриття переговорів щодо членства в ЄС у грудні 2023 року.
Про це повідомив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів у Єврокомісії. Зокрема, він вже зустрівся з кількома європейськими комісарами.
– Я отримав чіткий сигнал від співрозмовників, які на засіданні комісії ухвалюватимуть остаточне рішення. Україна рухається до рішення Європейської ради в грудні цього року про відкриття переговорів. Я хочу на цьому наголосити, – звернув увагу очільник МЗС.
За словами міністра, Україна прийде до мети у разі відсутності форс-мажорів. За його словами, в України та Європейської комісії є політична воля для досягнення цього результату.
Водночас Кулеба наголосив, що почув сигнал того, що основні дискусії стосуються вже не України, а інших країн, рішення про які ще принципово не ухвалювалося.
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко