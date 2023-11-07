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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна рухається до рішення про відкриття переговорів щодо членства в ЄС: Кулеба отримав сигнал

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна отримала чіткий сигнал від Європейської комісії про те, що Київ рухається в правильному напрямку до рішення Євроради про відкриття переговорів щодо членства в ЄС у грудні 2023 року.

Про це повідомив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів у Єврокомісії. Зокрема, він вже зустрівся з кількома європейськими комісарами.

– Я отримав чіткий сигнал від співрозмовників, які на засіданні комісії ухвалюватимуть остаточне рішення. Україна рухається до рішення Європейської ради в грудні цього року про відкриття переговорів. Я хочу на цьому наголосити, – звернув увагу очільник МЗС.

За словами міністра, Україна прийде до мети у разі відсутності форс-мажорів. За його словами, в України та Європейської комісії є політична воля для досягнення цього результату.

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Водночас Кулеба наголосив, що почув сигнал того, що основні дискусії стосуються вже не України, а інших країн, рішення про які ще принципово не ухвалювалося.

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Європейський Союз, Єврорада, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС України, Україна-ЄС
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