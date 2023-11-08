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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина предложила ЕС, как можно избавиться от зависимости от ядерного сектора РФ — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина разочарована отсутствием предложений Европейского Союза в вопросе санкций против российского ядерного сектора. Хотя украинская сторона предлагала варианты, как можно избавиться от зависимости от РФ.

Об этом заявил иностранным журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, государства ЕС делают большую ошибку, позволяя РФ зарабатывать на ядерной индустрии.

— Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала большую жирную санкционную рыбку Росатома. К сожалению, мы пока этого результата не видим, — обратил внимание Кулеба.

По словам главы МИД, Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение для разрушения монополии России на поставку топлива на атомные электростанции в странах Евросоюза.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина считает подобный подход ЕС значительной ошибкой, не стесняясь откровенно об этом заявлять.

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Європейський Союз, Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України, Украина-ЕС, Ядерна зброя
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