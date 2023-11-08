Україна запропонувала ЄС, як можна позбутися залежності від ядерного сектора РФ – Кулеба
Україна розчарована відсутністю пропозицій Європейського Союзу в питанні санкцій проти російського ядерного сектора. Хоча українська сторона пропонувала варіанти, як можна позбутися залежності від РФ.
Про це заявив іноземним журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, держави ЄС роблять велику помилку, дозволяючи РФ заробляти на ядерній індустрії.
– Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала велику жирну санкційну рибку Росатому. На жаль, ми поки що цього результату не бачимо, – звернув увагу Кулеба.
За словами очільника МЗС, Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення для руйнування монополії Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах Євросоюзу.
Очільник МЗС наголосив, що Україна вважає подібний підхід ЄС значною помилкою, не соромлячись відверто про це заявляти.
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко