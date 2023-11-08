Україна запропонувала ЄС, як можна позбутися залежності від ядерного сектора РФ – Кулеба

Україна розчарована відсутністю пропозицій Європейського Союзу в питанні санкцій проти російського ядерного сектора. Хоча українська сторона пропонувала варіанти, як можна позбутися залежності від РФ.

Про це заявив іноземним журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, держави ЄС роблять велику помилку, дозволяючи РФ заробляти на ядерній індустрії.

– Ми дали вудку в руки ЄС, щоб вона спіймала велику жирну санкційну рибку Росатому. На жаль, ми поки що цього результату не бачимо, – звернув увагу Кулеба.

За словами очільника МЗС, Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення для руйнування монополії Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах Євросоюзу.

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Очільник МЗС наголосив, що Україна вважає подібний підхід ЄС значною помилкою, не соромлячись відверто про це заявляти.

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