Рекомендация Еврокомиссии по Украине и удар по судну в Одесской области: главные новости 8 ноября

Правительство продлило действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. Верховная Рада предварительно приняла законопроект, предусматривающий создание электронного реестра военнообязанных.

В то же время министр молодежи и спорта подал заявление об отставке, которое рассмотрят в ближайшее время. Великобритания ввела новые санкции против России, которые касаются золотодобывающего, нефтяного и стратегического секторов.

Что произошло в Украине и мире за сутки 8 ноября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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Рекомендация Еврокомиссии начать переговоры по вступлению Украины

Европейская комиссия рекомендует начать переговоры вступление в Евросоюз с Молдовой и Украиной, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, Украина продолжает сталкиваться с большими трудностями, вызванными российской агрессией, и все же проводит большое реформирование даже во время войны.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить готовность Украины к началу переговоров с Европейским Союзом по вопросу вступления. Уже обнародован указ №744/2023 на сайте Офиса президента.

Отставка министра молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт написал заявление на отставку. Его планируют рассмотреть в ближайшее время на заседании Верховной Рады, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

Создание электронного реестра военнообязанных

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10062, который предусматривает создание электронного реестра военнообязанных.

Согласно документу, уточняется взаимодействие государственных органов и упрощается процесс получения военными участника боевых действий во время действия военного положения.

Он предусматривает создание реестра мобилизованных, который будет связан с реестром избирателей.

Задержаны предприниматели, которые продавали запчасти для МиГ-29

Представители Службы безопасности Украины задержали организатора нелегального трафика и двух его сообщников, которые продавали за границу компоненты к боевым самолетам МиГ-29.

Следователи отмечают, что предприниматели пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн. Эти составляющие ранее были украдены из промышленного гиганта Мотор Сич.

Украина получит 100 тыс. боеприпасов от Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине около 100 тыс. боеприпасов для 120-мм минометов. Соответствующий заказ компания получила от правительства Германии.

По информации Rheinmetall, стоимость заказа составляет менее €30 млн, что является частью недавнего пакета военной помощи ВСУ в размере €400 млн. Поставки должны начаться в ближайшее время и продлиться в течение двух лет.

Британские санкции против РФ

Великобритания ввела новые санкции против 29 лиц и организаций, работающих в российских золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах.

Ограничения введены против тех, кто оказывал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину. Они помогали президенту РФ уменьшить влияние санкций на российское золото и нефть.

Борьба с перекупщиками билетов на поезда

В Украине теперь можно купить билеты на поезд через сервис Дія. Соответствующую инновацию ввели для борьбы с перекупами, из-за которых пассажиры переплачивают за место в поезде.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, можно купить билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзализныци только с Дія.Підпис. Теперь необходима авторизация через онлайн-сервис.

Если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты, то после проверки его могут заблокировать. Человек, который пользовался аккаунтом, больше не сможет купить билет онлайн.

Визит министра транспорта США в Киев

Министр транспорта США Питер Буттиджедж приехал в Киев с неанонсированным визитом, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

По словам самого министра, он находится в Украине, чтобы выполнить просьбу высшего руководства США о назначении советника по вопросам инфраструктуры.

Удар РФ по судну в Одесской области

РФ ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П по надстройке гражданского судна под флагом Либерии, когда оно заходило в порт в Одесской области.

Предварительно, ранены три члена экипажа, среди которых граждане Филиппин, лоцман погиб.

По информации министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, повреждено гражданское судно, которое должно было перевозить железную руду в Китай.

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