У ЕС есть запасной план для оказания помощи Украине, если Венгрия наложит вето
Европейский Союз способен обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине необходимые €50 млрд помощи. ЕС имеет запасной план в случае, если страна заблокирует новый пакет поддержки Украины.
Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на заявления европейских чиновников. Журналисты высказывают мнение, что эту помощь может заблокировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который имеет связи с Россией.
— Венгрия рискует перенапрячь удачу. Мы хотели бы видеть их на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомляет, но у нас он есть, если понадобится, — утверждает один из европейских чиновников.
Два чиновника ЕС отмечают, что если Венгрия таки применит свое право вето, тогда Евросоюз имеет способ обойти его, обратившись к каждому из правительств стран-членов с просьбой разработать собственный пакет помощи Украине. Вместе двусторонние пакты обещают помощь на общую сумму €50 млрд.
Они единодушно утверждают, что в любом случае Украина будет иметь поддержку стран-членов Европейского Союза.
Еврокомиссия планирует расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине покрывать расходы. За этот пакет должны проголосовать 27 государств ЕС во время саммита 14-15 декабря. Подобные выплаты из общего бюджета ЕС требуют единодушной поддержки всех стран-членов.
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