Литва передала Україні партію антидронових засобів і генераторів

Уряд Литви передав Україні важливу партію систем для боротьби з дронами та генераторів, які допоможуть протидіяти російським атакам.

– Литва продовжує надавати непохитну військову підтримку Україні. Доставлено важливу партію технологій для боротьби з дронами та генераторів. Пропонуючи необхідні технології для сучасної війни, ці засоби боротьби з дронами відіграють життєво важливу роль у протидії противнику, – повідомляє Міністерство оборони Литви.

Цього року Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів, комплекти радіолокаційного обладнання та іншу допомогу.

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Окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва проводить навчання українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Водночас Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України на €200 млн на 2024-2026 роки.

Джерело: Міноборони Литви

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