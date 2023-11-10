ЄС має запасний план для надання допомоги Україні, якщо Угорщина накладе вето
Європейський Союз здатен обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні необхідні €50 млрд допомоги. ЄС має запасний план у разі, якщо країна заблокує новий пакет підтримки України.
Про це повідомляють іноземні видання із посиланням на заяви європейських посадовців. Журналісти висловлюють думку, що цю допомогу може заблокувати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має зв’язки з Росією.
– Угорщина ризикує перенапружити удачу. Ми хотіли б мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях стомлює, але у нас він є, якщо знадобиться, – стверджує один з європейських чиновників.
Два посадовці ЄС зазначають, якщо Угорщина таки застосує своє право вето, тоді Євросоюз має спосіб обійти його, звернувшись до кожного з урядів країн-членів з проханням розробити власний пакет допомоги Україні. Разом двосторонні пакти обіцятимуть допомогу на загальну суму €50 млрд.
Вони одностайно стверджують, що в будь-якому разі Україна матиме підтримку країн-членів Європейського Союзу.
Єврокомісія планує розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні покривати витрати. За цей пакет мають проголосувати 27 держав ЄС під час саміту 14-15 грудня. Подібні виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.
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