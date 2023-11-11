Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Срочно
РФ нанесла два удара по Одесскому району: известно о трех пострадавших
Евро резко подешевел на 24 копейки: курс валют в Украине 8 ноября
В Житомире избили работника военкомата, нападавшего разыскивают
В США прокомментировали заявление Зеленского о неуместности выборов во время войны
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска

Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
Фото: Госпогранслужба

Украина проведет встречу на границе с представителями польской стороны для разблокирования пунктов пропуска. Она запланирована на понедельник, 13 ноября.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Там отмечают, что на встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, Посольства Украины в Польше и перевозчики.

В ведомстве сообщили, что Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач. По результатам переговоров Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, Украина уже решила два вопроса.

Сейчас смотрят

Среди них — функционирование полос для пустого транспорта в пункте пропуска Ягодин — Дорогуск и обновление функционала системы єЧерга, чтобы иметь возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

По информации Мининфраструктуры, Польше предложили запустить пустой транспорт через пункт пропуска Угринов — Долгобичув, где есть соответствующая полоса. Это дало бы возможность грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы.

В Мининфраструктуры отмечают, что крупнейший грузовой пункт пропуска Ягодин — Дорогуск на выезд из Украины смогло пересечь 27 транспортных средств за сутки. Согласно Меморандуму, должно быть около 680 грузовиков.

В пункте пропуска Рава-Русская — Гребенное границу Украины пересекло 40 транспортных средств, когда по Меморандуму должно быть 300 в сутки. В то же время с ПП Краковец — Корчева выехали 227 грузовиков.

Читайте также
Движение грузовиков полностью заблокировано на двух пунктах пропуска с Польшей
кордон з Польщею

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Мининфраструктуры
Война в Украине, вантажівки, вантажні перевезення, Мінінфраструктури, Польша, Украина-Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ обстреляла Херсон: вспыхнул пожар, один из пострадавших умер в больнице
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
Германия с 2024 года удвоит военную помощь Украине – Bild
Бундестаг прапор Німеччини
ЕС должен поддержать Украину, если помощь США сократится – Боррель
Жозеп Боррель
Скандал во Львове: в ТЦК обещают привлечь к ответственности военных, которые затолкали мужчину в авто
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
В Ивано-Франковской области две пенсионерки приобрели дроны-камикадзе для ВСУ
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска

Загрузка

Игры
Видео
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах

Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.

Андрей Почтев
Бойцы 65 ОМБр раскрыли детали легендарной операции Иксы, которая позволила освободить Работино
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
Скандал во Львовском ТЦК | Воспоминания об освобождении Роботиного | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
Горячие подробности от ГУР | Наступление РФ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
Новые детали удара по Скадовску | План РФ в секторе Газа | Новости Факты ICTV за 10.11.2023
Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь