Украинская и польская стороны проведут встречу для разблокирования пунктов пропуска

Украина проведет встречу на границе с представителями польской стороны для разблокирования пунктов пропуска. Она запланирована на понедельник, 13 ноября.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Там отмечают, что на встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, Посольства Украины в Польше и перевозчики.

В ведомстве сообщили, что Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач. По результатам переговоров Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, Украина уже решила два вопроса.

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Среди них — функционирование полос для пустого транспорта в пункте пропуска Ягодин — Дорогуск и обновление функционала системы єЧерга, чтобы иметь возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

По информации Мининфраструктуры, Польше предложили запустить пустой транспорт через пункт пропуска Угринов — Долгобичув, где есть соответствующая полоса. Это дало бы возможность грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы.

В Мининфраструктуры отмечают, что крупнейший грузовой пункт пропуска Ягодин — Дорогуск на выезд из Украины смогло пересечь 27 транспортных средств за сутки. Согласно Меморандуму, должно быть около 680 грузовиков.

В пункте пропуска Рава-Русская — Гребенное границу Украины пересекло 40 транспортных средств, когда по Меморандуму должно быть 300 в сутки. В то же время с ПП Краковец — Корчева выехали 227 грузовиков.

Источник : Мининфраструктуры

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