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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Українська і польська сторони проведуть зустріч для розблокування пунктів пропуску

Українська і польська сторони проведуть зустріч для розблокування пунктів пропуску
Фото: Держприкордонслужба

Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску. Її заплановано на понеділок, 13 листопада.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Там зазначають, що на зустріч запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, Посольства України в Польщі та перевізники.

У відомстві заявили, що Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач. За результатами переговорів Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, Україна вже розв’язала два питання.

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Серед них – функціонування смуг для порожнього транспорту в пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ і оновлення функціонала системи єЧерга, щоб мати можливість замінювати водія для порожніх вантажівок.

За інформацією Мінінфраструктури, Польщі запропонували запустити порожній транспорт через пункт пропуску Угринів – Долгобичув, де є відповідна смуга. Це дало б можливість вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

У Мінінфраструктури зазначають, що найбільший вантажний пункт пропуску Ягодин – Дорогуськ на виїзд з України змогли перетнути 27 транспортних засобів за добу. Згідно з Меморандумом, має бути близько 680 вантажівок.

У пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне кордон України перетнули 40 транспортних засобів, тоді як за Меморандумом має бути 300 на добу. Водночас із ПП Краківець – Корчова виїхали 227 вантажівок.

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Джерело: Мінінфраструктури
Війна в Україні, вантажівки, вантажні перевезення, Мінінфраструктури, Польща, Україна-Польща
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