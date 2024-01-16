Польща домовляється з Україною про введення ліцензій на імпорт – ЗМІ

Варшава веде переговори з Києвом про запровадження ліцензій на імпорт, що обмежить завезення з України не тільки зернових, а й фруктів, овочів, м’яса птиці, яєць і цукру, повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Таке рішення Єврокомісія пропонувала ще торік, але тепер польська влада хоче запровадити новий захід безпеки – перевірку достовірності українських ліцензій, хоча це суперечить принципам вільного ринку.

Однак у Брюсселі готові на це піти за умови, що польсько-українська суперечка закінчиться.

Зараз дивляться

Але поки що, як з’ясували журналісти, Україна не поспішає йти на компроміс щодо ліцензій і, найімовірніше, чекає на іншу угоду – регламент ЄС про продовження безмитної торгівлі.

Впевненість у тому, що ЄС не відмовиться від безмитної торгівлі з України, ставить її у вигіднішу позицію в переговорах із Польщею.

Після введення ліцензій Польща відмовиться від чинного ембарго на український імпорт.

– Продовження цієї ситуації може призвести до того, що ЄС порушить справу про порушення законодавства Євросоюзу, – каже дипломат ЄС.

Більш сприятливі рішення передбачені також у постанові, яку Брюссель має ухвалити наступного тижня – це нова норма з посиленою статтею про захист.

У такій ситуації вже через два тижні можна було б запровадити рішенням Єврокомісії тимчасові обмеження на торгівлю з Україною терміном на чотири місяці. Тільки після цього буде проведено поглиблений аналіз з боку ЄК.

Серед основних вимог польських фермерів, які 22 листопада приєдналися до протестів перевізників: субсидії на кукурудзу, додаткові гроші на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Польща проти розширення вільної торгівлі ЄС із Україною

Раніше також стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський написав листа єврокомісару ЄС із питань торгівлі, у якому зауважив, що він “принципово проти” розширення вільної торгівлі з Україною.

Він також підтримав виключення цукру, м’яса птиці та яєць з-під дії правил вільної торгівлі ЄС і запровадження посилених захисних заходів

Джерело: RMF FM

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