Рейтинг армии Ирана 2024: какое место занимает и численность войска

Вооруженные силы Ирана вошли в рейтинг огневой мощи сайта Global Fire Power. Какое место получила армия Ирана в списке популярного аналитического сайта – читайте в материале.

Иран: армия и рейтинг войска

Исламская Республика Иран – государство Западной Азии, вкладывающее много усилий в производство различных видов вооружения. Изготовленное Ираном оружие, в частности, получает страна-агрессор РФ. Речь идет, например, о дронах-камикадзе Shahed.

Сайт Global Fire Power в своем рейтинге сильнейших армий мира в 2023 году, изучив военную мощь 145 государств, очертил Исламскую Республику Иран как 17 военное государство в мире. А в 2024 году армия Ирана заняла в этом списке 14-е место.

На 2024 год в ВС Ирана насчитывается 610 тыс. воинов, 300 тыс. в батальонах территориальной обороны Басиджи и 10 млн человек – в мобилизационном резерве.

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Рейтинг армий 2024 года: что известно

На первом месте сейчас армия США. В десятку рейтинга вошли следующие страны:

Россия;

Китай;

Индия;

Южная Корея;

Великобритания;

Япония;

Турция;

Пакистан;

Италия.

Украина идет в этом списке после Израиля, на 18-м месте. В этом рейтинге исследуются такие показатели и факторы армии, как численность, финансовое положение, логистические возможности и география.

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