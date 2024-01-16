Рейтинг армии Ирана 2024: какое место занимает и численность войска
Вооруженные силы Ирана вошли в рейтинг огневой мощи сайта Global Fire Power. Какое место получила армия Ирана в списке популярного аналитического сайта – читайте в материале.
Иран: армия и рейтинг войска
Исламская Республика Иран – государство Западной Азии, вкладывающее много усилий в производство различных видов вооружения. Изготовленное Ираном оружие, в частности, получает страна-агрессор РФ. Речь идет, например, о дронах-камикадзе Shahed.
Сайт Global Fire Power в своем рейтинге сильнейших армий мира в 2023 году, изучив военную мощь 145 государств, очертил Исламскую Республику Иран как 17 военное государство в мире. А в 2024 году армия Ирана заняла в этом списке 14-е место.
На 2024 год в ВС Ирана насчитывается 610 тыс. воинов, 300 тыс. в батальонах территориальной обороны Басиджи и 10 млн человек – в мобилизационном резерве.
Рейтинг армий 2024 года: что известно
На первом месте сейчас армия США. В десятку рейтинга вошли следующие страны:
- Россия;
- Китай;
- Индия;
- Южная Корея;
- Великобритания;
- Япония;
- Турция;
- Пакистан;
- Италия.
Украина идет в этом списке после Израиля, на 18-м месте. В этом рейтинге исследуются такие показатели и факторы армии, как численность, финансовое положение, логистические возможности и география.