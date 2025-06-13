Рейтинг армії Ірану 2025: яке місце посідає та чисельність війська

За рейтингом Global Fire Power збройні сили Ірану увійшли до 20 найкращих військових держав світу.

Яке місце отримала армія Ірану в списку популярного аналітичного сайту — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іран: армія та рейтинг війська

Ісламська Республіка Іран — держава Західної Азії, яка вкладає багато зусиль у виробництво різних видів озброєння. Виготовлену Іраном зброю, зокрема, отримує країна-агресор РФ. Йдеться, наприклад, про дрони-камікадзе Shahed.

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За оцінками Global Firepower Іран займає 16-ту позицію серед найсильніших армій світу. У 2024 році армія Ірану посідала 14-те місце в цьому списку.

Армія Ірану є однією з найбільших на Близькому Сході. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень, збройні сили Ірану нараховують щонайменше 580 тис. військовослужбовців та близько 200 тис. резервних сил. Йдеться про регулярну армію та військові формування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Рейтинг армій 2025: що відомо

Рейтинг, який укладає Global Fire Power, базується на аналізі чисельності армії, обсягах військового бюджету, рівні озброєння та геополітичному розташуванні держави. Один із головних критеріїв — індекс сили (PowerIndex), значення якого щороку змінюється з урахуванням актуальних даних.

У 2025 році Україна перебуває на 20-й сходинці. У 2024 році ЗСУ займали 18-те місце, а у 2023 році армія України перебувала на 15-й позиції.

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