В военной доктрине Беларуси впервые предусмотрят использование ядерного оружия

В Беларуси выдвинут новую военную доктрину, которая впервые предусматривает использование ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время заседания Совета безопасности 16 января.

Военная доктрина Беларуси о ядерном оружии

По словам Хренина, планируют четко прокоммуницировать взгляды страны на использование тактического ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

— Появился новый раздел, где мы четко определяем обязательства перед нашими союзниками, — утверждает министр обороны Беларуси.

Военную доктрину планируют представить на утверждение Всебелорусскому народному собранию — представительному органу, который действует в Беларуси вместе с парламентом. Пока не известно, как эту доктрину применят к российскому вооружению.

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При чем здесь Польша

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия на территории страны призвано якобы сдерживать агрессию со стороны Польши, которая является членом НАТО.

— Заявления соседей, в частности, Польши заставили нас усилить военную доктрину, — сказал представитель страны, которая помогает России в агрессии против Украины.

Строительство военного городка на границе с Украиной

В начале января 2024 года стало известно, что в 40 км от границы с Украиной в Гомельской области Беларуси строят новый военный городок. Процесс должен был начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году, однако первую очередь хотят сдать в марте 2024 года.

Летом 2023 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать алгоритм применения ядерного оружия, которое там дислоцирует Россия.

В конце весны 2023 года были подписаны документы о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Вскоре российский диктатор Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

Источник : AP News

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