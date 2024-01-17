У воєнній доктрині Білорусі вперше передбачать використання ядерної зброї

У Білорусі висунуть нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання Ради безпеки 16 січня.

Воєнна доктрина Білорусі про ядерну зброю

За словами Хреніна, планують чітко прокомунікувати погляди країни на використання тактичної ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.

– З’явився новий розділ, де ми чітко визначаємо зобов’язання перед нашими союзниками, – стверджує міністр оборони Білорусі.

Воєнну доктрину планують представити на затвердження Всебілоруським народним зборам – представницькому органу, який діє в Білорусі разом з парламентом. Поки не відомо, як цю доктрину застосують до російського озброєння.

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До чого тут Польща

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Александр Вольфович заявив, що розміщення російської ядерної зброї на території країни покликане нібито стримувати агресію з боку Польщі, яка є членом НАТО.

– Заяви сусідів, зокрема, Польщі змусили нас посилити воєнну доктрину, – сказав представник країни, яка допомагає Росії в агресії проти України.

Будівництво військового містечка на кордоні з Україною

На початку січня 2024 року стало відомо, що за 40 км від кордону з Україною в Гомельській області Білорусі будують нове військове містечко. Процес мав розпочатися у 2023 році та завершитися у 2027 році, проте першу чергу хочуть здати у березні 2024 року.

Влітку 2023 року самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування ядерної зброї, яку там дислокує Росія.

Наприкінці весни 2023 року було підписано документи про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

Джерело : AP News

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