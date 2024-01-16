Им нужна надежда на будущее: глава Еврокомиссии в Давосе о необходимости продолжать поддерживать Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем вступительном слове на экономическом форуме в Давосе заявила, что Украину надо решительно поддерживать в противостоянии военной агрессии со стороны РФ.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия терпит неудачи в достижении своих стратегических целей.

Прежде всего — это военный провал. Когда Россия вторглась в Украину, было много опасений, что Киев падет через несколько недель. Но этого не произошло. Зато Россия потеряла примерно половину своего военного потенциала. Украина вытеснила Россию с половины захваченных территорий, отметила Урсула фон дер Ляйен.

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— Украина оттеснила российский Черноморский флот и открыла морской коридор для доставки зерна в мир. Украина сохранила свою свободу и независимость, — заявила глава Еврокомиссии.

Еще одним проигрышем России Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции, которые оторвали россиян от современных технологий и инноваций. Сейчас Россия зависит от Китая.

Также Россия потерпела дипломатическую неудачу, ведь Финляндия присоединилась к НАТО и скоро очередь Швеции.

— А Украина ближе чем когда-либо на своем пути в Европейский Союз. И все это говорит нам о том, что Украина может победить на этом пути, но мы должны продолжать усиливать их сопротивление (России, — Ред.) — отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, украинцам нужно прогнозируемое финансирование в течение 2024 года и на последующие периоды. Украине нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить страну и вернуть законные территории. Оружие нужно и для сдерживания России в будущем.

— А также им нужна надежда. Они должны знать, что своей борьбой получат лучшее будущее для своих детей, а лучшее будущее Украины — Европа, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также напомнила, как в прошлом месяце в ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен считает это историческим достижением Украины, а Европа должна ответить на этот призыв истории.

А еще глава Еврокомиссии заявила, что вторжение России в Украину значительно повлияло на стоимость жизни и стоимость ведения бизнеса в Европе.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО, несмотря на политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат оказывать помощь Украине. Это в интересах безопасности блока.

Фото: скриншот/WEF

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