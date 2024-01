Им нужна надежда на будущее: глава Еврокомиссии в Давосе о необходимости продолжать поддерживать Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем вступительном слове на экономическом форуме в Давосе заявила, что Украину надо решительно поддерживать в противостоянии военной агрессии со стороны РФ.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия терпит неудачи в достижении своих стратегических целей.

Прежде всего — это военный провал. Когда Россия вторглась в Украину, было много опасений, что Киев падет через несколько недель. Но этого не произошло. Зато Россия потеряла примерно половину своего военного потенциала. Украина вытеснила Россию с половины захваченных территорий, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Еще одним проигрышем России Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции, которые оторвали россиян от современных технологий и инноваций. Сейчас Россия зависит от Китая.

Special Address by @vonderleyen, President of the @EU_Commission #wef24 https://t.co/Y18d81ZdHC

— World Economic Forum (@wef) January 16, 2024