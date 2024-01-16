Им нужна надежда на будущее: глава Еврокомиссии в Давосе о необходимости продолжать поддерживать Украину
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем вступительном слове на экономическом форуме в Давосе заявила, что Украину надо решительно поддерживать в противостоянии военной агрессии со стороны РФ.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия терпит неудачи в достижении своих стратегических целей.
Прежде всего — это военный провал. Когда Россия вторглась в Украину, было много опасений, что Киев падет через несколько недель. Но этого не произошло. Зато Россия потеряла примерно половину своего военного потенциала. Украина вытеснила Россию с половины захваченных территорий, отметила Урсула фон дер Ляйен.
— Украина оттеснила российский Черноморский флот и открыла морской коридор для доставки зерна в мир. Украина сохранила свою свободу и независимость, — заявила глава Еврокомиссии.
Еще одним проигрышем России Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции, которые оторвали россиян от современных технологий и инноваций. Сейчас Россия зависит от Китая.
Special Address by @vonderleyen, President of the @EU_Commission #wef24 https://t.co/Y18d81ZdHC
— World Economic Forum (@wef) January 16, 2024
Также Россия потерпела дипломатическую неудачу, ведь Финляндия присоединилась к НАТО и скоро очередь Швеции.
— А Украина ближе чем когда-либо на своем пути в Европейский Союз. И все это говорит нам о том, что Украина может победить на этом пути, но мы должны продолжать усиливать их сопротивление (России, — Ред.) — отметила глава Еврокомиссии.
По ее словам, украинцам нужно прогнозируемое финансирование в течение 2024 года и на последующие периоды. Украине нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить страну и вернуть законные территории. Оружие нужно и для сдерживания России в будущем.
— А также им нужна надежда. Они должны знать, что своей борьбой получат лучшее будущее для своих детей, а лучшее будущее Украины — Европа, — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Она также напомнила, как в прошлом месяце в ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Урсула фон дер Ляйен считает это историческим достижением Украины, а Европа должна ответить на этот призыв истории.
А еще глава Еврокомиссии заявила, что вторжение России в Украину значительно повлияло на стоимость жизни и стоимость ведения бизнеса в Европе.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО, несмотря на политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, продолжат оказывать помощь Украине. Это в интересах безопасности блока.
Фото: скриншот/WEF