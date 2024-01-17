Путин создает информационные предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии — ISW

Российский диктатор Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для будущих эскалаций против стран Балтии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Вероятно, это часть широких усилий по ослаблению НАТО.

Сейчас смотрят

Путин заявил 16 января, что Латвия и другие страны Балтии “выбрасывают [этнических] россиян” из своих стран и что эта ситуация “напрямую влияет на безопасность [России]”.

Аналитики указывают, что Путин уже давно умаляет суверенитет бывших советских республик, и утверждает, что имеет право защищать своих “соотечественников за рубежом”, включая этнических россиян и русскоязычных за пределами России.

— ISW не заметил никаких признаков того, что нападение России на страны Балтии является неизбежным или вероятным, но Путин, возможно, создает информационные предпосылки для будущих агрессивных российских действий за рубежом под предлогом защиты своих “соотечественников”, — заключают в Институте.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в ближайшие годы Россия может представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО.

Источник : ISW

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.