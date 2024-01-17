Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Буданов назвав кількість справних літаків А-50, які залишилися у Росії
Підрив гранати на сесії сільради на Закарпатті: збільшилася кількість загиблих
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Путін створює інформаційні передумови для агресивних дій проти країн Балтії – ISW

Путін створює інформаційні передумови для агресивних дій проти країн Балтії – ISW
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін помітно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних передумов для майбутніх ескалацій проти країн Балтії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ймовірно, це частина широких зусиль з ослаблення НАТО.

Зараз дивляться

Путін заявив 16 січня, що Латвія та інші країни Балтії “викидають [етнічних] росіян” зі своїх країн і що ця ситуація “безпосередньо впливає на безпеку [Росії]”.

Аналітики вказують, що Путін вже давно применшує суверенітет колишніх радянських республік, і стверджує, що має право захищати своїх “співвітчизників за кордоном”, включно з етнічними росіянами і російськомовними за межами Росії.

– ISW не помітив жодних ознак того, що напад Росії на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але Путін, можливо, створює інформаційні передумови для майбутніх агресивних російських дій за кордоном під приводом захисту своїх “співвітчизників”, – підсумовують в Інституті.

Раніще прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що найближчими роками Росія може становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

Читайте також
Це серйозний натяк: експерт спрогнозував, чи буде війна між НАТО і Росією
армія нато, армія Польщі, польські військові, військові НАТО

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: ISW
Естонія, Латвія, Литва, НАТО, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Російські крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовувалися у 2022 році – Скібіцький
Путін створює інформаційні передумови для агресивних дій проти країн Балтії – ISW
Україна буде серед головних пріоритетів на саміті НАТО у Вашингтоні – заступник Столтенберга
НАТО
Не у лютому: ГУР повідомило, коли у Росії можлива нова хвиля мобілізації
Окупаційні війська РФ
У Башкортостані масові протести після вироку суду активісту: є затримані та постраждалі
заворушення у Башкирії
Заходу треба змінити стратегію підтримки України – президент Латвії
Едгарс Рінкевичс

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь