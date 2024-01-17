Путін створює інформаційні передумови для агресивних дій проти країн Балтії – ISW

Російський диктатор Володимир Путін помітно активізував давні зусилля Кремля зі створення інформаційних передумов для майбутніх ескалацій проти країн Балтії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ймовірно, це частина широких зусиль з ослаблення НАТО.

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Путін заявив 16 січня, що Латвія та інші країни Балтії “викидають [етнічних] росіян” зі своїх країн і що ця ситуація “безпосередньо впливає на безпеку [Росії]”.

Аналітики вказують, що Путін вже давно применшує суверенітет колишніх радянських республік, і стверджує, що має право захищати своїх “співвітчизників за кордоном”, включно з етнічними росіянами і російськомовними за межами Росії.

– ISW не помітив жодних ознак того, що напад Росії на країни Балтії є неминучим або ймовірним, але Путін, можливо, створює інформаційні передумови для майбутніх агресивних російських дій за кордоном під приводом захисту своїх “співвітчизників”, – підсумовують в Інституті.

Раніще прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що найближчими роками Росія може становити серйозну загрозу для східного флангу країн НАТО.

Джерело : ISW

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