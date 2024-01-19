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Татьяна Забожко, редактор ленты

В России Тамбовский пороховой завод атаковал беспилотник: что известно

дрон бпла
Фото: Pixabay

Беспилотник атаковал Тамбовский пороховой завод в российском Котовске.

Тамбовський пороховий завод у Котовську

Такое сообщение росСМИ уже начали подтверждать источники украинских журналистов в Главном управлении разведки Минобороны.

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Последствия атаки выясняются.

Между тем в России заявляют, что БпЛА упал на площадку возле цеха №3 по смешиванию порохов.

Пострадавших и разрушений якобы нет, но персонал из соображений безопасности эвакуировали.

Не первые взрывы на Тамбовском пороховом заводе

Только в течение полугода на Тамбовском пороховом заводе дважды случались взрывы.

В июне после взрыва и пожара в цехе №3 сообщали о гибели четырех и ранении двух человек.

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Тогда заявили, что чрезвычайная ситуация произошла из-за человеческого фактора.

В ноябре пожар, вспыхнувший после ряда взрывов, случился, как сообщали местные, из-за “попадания предмета, похожего на беспилотник”.

В сообществах писали, что огнем охватило цех №5 порохового завода.

Масштабный пожар на Клинцевской нефтебазе

19 января в Минобороны РФ отчитались об уничтожении дрона над территорией Брянской области РФ.

Однако после того, как в сети начали распространять фото и видео масштабного пожара на нефтебазе в Клинцах, губернатору Брянской области Александру Богомазу пришлось детализировать сводку российского оборонного ведомства.

Беспилотник, как попытался объяснить глава области, якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Но, пока военные “уничтожали” воздушную цель, по словам Богомаза, “произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 695-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: SHOT

безпілотник, Война в Украине, дрон, Завод
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