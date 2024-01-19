У Росії Тамбовський пороховий завод атакував безпілотник: що відомо

Безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод, що в російському Котовську.

Таке повідомлення росЗМІ вже почали підтверджувати джерела українських журналістів у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Наслідки атаки ще з’ясовують.

Тим часом у Росії заявляють, що БпЛА впав на майданчик біля цеху №3 зі змішування порохів.

Постраждалих та руйнувань нібито немає, але персонал із міркувань безпеки евакуювали.

Не перші вибухи на Тамбовському пороховому заводі

Лише впродовж пів року на Тамбовському пороховому заводі двічі ставалися вибухи.

У червні внаслідок вибуху та пожежі в цеху №3 повідомляли про загибель чотирьох та поранення двох людей.

Тоді заявили, що надзвичайну ситуацію спричинив людський фактор.

У листопаді пожежа, що спалахнула після низки вибухів, сталась, як повідомляли місцеві, через “влучання предмета, схожого на безпілотник”.

У спільнотах писали, що вогнем охопило цех №5 порохового заводу.

Масштабна пожежа на Клинцівській нафтобазі

19 січня в Міноборони РФ відзвітували про знищення дрона над територією Брянської області РФ.

Однак після того, як у мережі почали поширювати фото та відео масштабної пожежі на нафтобазі в Клинцях, губернатору Брянської області Олександру Богомазу довелось деталізувати зведення російського оборонного відомства.

Безпілотник, як спробував пояснити очільник області, нібито придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Але, поки військові “знищували” повітряну ціль, за словами Богомаза, “відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 695-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: SHOT

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