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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности

Январь и февраль должны принести результаты: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности
Фото: Офис президента

Украина готовит новые и сильные двусторонние соглашения по безопасности с партнерами. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 969-го дня полномасштабной войны России против Украины.

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Соглашения по безопасности для Украины

— Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем лидерам и государствам, которые готовы к амбициозным решениям, — заявил президент.

По его словам, Украина фактически возвращает к жизни и реанимирует систему международного права всей архитектурой гарантий безопасности.

— И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать, — убежден президент.

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Оборонная поддержка

Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит дальнейшую работу с ключевыми партнерами по оборонной поддержке уже сейчас, в эти недели и месяцы. Он проинформировал, что будут новые оборонные пакеты.

— Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать, спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны именно сейчас, — сказал глава государства.

Ситуация на фронте

Только за прошедшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений — интенсивных боев. Наиболее жестко — в Авдеевке, на Марьинском, Лиманском, Северском, Купянском, Херсонском направлениях.

— Наша стойкость, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся. Я благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто сражается сейчас, работает, помогает, чтобы наш народ и государство могли выиграть этот год, — сказал президент.

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Безпека, Война в Украине, Владимир Зеленский, Документи
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