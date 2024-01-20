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Татьяна Забожко, редактор ленты

Российские Клинцы, где вторые сутки пылает нефтебаза, атаковал еще один беспилотник

дрон бпла
Фото: Pixabay

Утром 20 января Брянскую область России снова атаковал беспилотник.

В Минобороны РФ уверяют, что около 06:30 по местному времени и этот дрон был уничтожен.

Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что БпЛА якобы приземлили над Клинцовским районом, где, к слову, уже вторые сутки после такого же “сбития” беспилотника не могут ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе.

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Пострадавших и разрушений, убеждает Богомаз, нет, оперативные и экстренные службы – на месте.

Пожар на нефтебазе в Клинцах

Отметим, что накануне почти в такое же время Минобороны РФ отчиталось об “уничтожении” беспилотника.

Однако после того, как в местных сообществах начали распространять фото и видео масштабного пожара на нефтебазе в Клинцах, губернатору пришлось объяснить это.

Клинці Брянської області

Руководитель области сообщил, что дрон “подавили средствами радиоэлектронной борьбы, но, пока военные уничтожали воздушную цель, произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы”.

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После этого там вспыхнули четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации пожара были привлечены 13 пожарных автоцистерн, а позже – еще и пожарный поезд, но укротить огонь до сих пор не удалось.

Кроме того, к родственникам из частного сектора эвакуировали 32 человека и подготовили пункт временного размещения населения.

Следует отметить, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций России о масштабном пожаре в Клинцах молчат уже вторые сутки.

Удар по Петербургскому нефтяному терминалу

Напомним, что 18 января в Минобороны РФ сообщили о перехвате дрона над Ленинградской областью, а позже выяснилось, что БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.

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Российские Клинцы, где вторые сутки пылает нефтебаза, атаковал еще один беспилотник

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Минобороны России, Александр Богомаз

Война в Украине, Пожар, Російська агресія, Росія
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