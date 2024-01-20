Российские Клинцы, где вторые сутки пылает нефтебаза, атаковал еще один беспилотник

Утром 20 января Брянскую область России снова атаковал беспилотник.

В Минобороны РФ уверяют, что около 06:30 по местному времени и этот дрон был уничтожен.

Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что БпЛА якобы приземлили над Клинцовским районом, где, к слову, уже вторые сутки после такого же “сбития” беспилотника не могут ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе.

Сейчас смотрят

Пострадавших и разрушений, убеждает Богомаз, нет, оперативные и экстренные службы – на месте.

Пожар на нефтебазе в Клинцах

Отметим, что накануне почти в такое же время Минобороны РФ отчиталось об “уничтожении” беспилотника.

Однако после того, как в местных сообществах начали распространять фото и видео масштабного пожара на нефтебазе в Клинцах, губернатору пришлось объяснить это.

Руководитель области сообщил, что дрон “подавили средствами радиоэлектронной борьбы, но, пока военные уничтожали воздушную цель, произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы”.

После этого там вспыхнули четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации пожара были привлечены 13 пожарных автоцистерн, а позже – еще и пожарный поезд, но укротить огонь до сих пор не удалось.

Кроме того, к родственникам из частного сектора эвакуировали 32 человека и подготовили пункт временного размещения населения.

Следует отметить, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций России о масштабном пожаре в Клинцах молчат уже вторые сутки.

Удар по Петербургскому нефтяному терминалу

Напомним, что 18 января в Минобороны РФ сообщили о перехвате дрона над Ленинградской областью, а позже выяснилось, что БпЛА упал и взорвался на территории Петербургского нефтяного терминала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 696-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Минобороны России, Александр Богомаз

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.