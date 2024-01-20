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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Війна може тривати ще два роки: у розвідці США спрогнозували, коли буде контрнаступ

Війна може тривати ще два роки: у розвідці США спрогнозували, коли буде контрнаступ
Фото: Генштаб ЗСУ

Війна Росії проти України може тривати щонайменше ще два роки, а бойові дії можуть продовжуватися ще до п’яти років.

Про це заявили деякі офіційні особи США і Заходу в коментарі виданню CNN. Представники американських і західних розвідок вважають, що такий розвиток подій може бути незалежно від того, що станеться в політиці США у 2024 році.

Коли відбудеться контрнаступ ЗСУ

Український контрнаступ з метою розколоти російську армію в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбудеться не раніше, ніж через два роки, спрогнозував військовий представник США в Європі.

Зараз дивляться

Він вважає, що Україна або Росія не зможуть домогтися значних успіхів на полі бою протягом 2024 року, тому що обидві сторони занадто виснажені та мають обмежені ресурси. За його словами, представники України обговорюють 2025 рік як більш реальний для контрнаступу.

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Яке значення має підтримка інших країн

Підтримка України з боку Заходу матиме вирішальне значення, але навряд чи скорочення допомоги США матиме серйозний вплив, вважають неназвані представники американської розвідки.

Проте в довгостроковій перспективі відсутність підтримки США дасть можливість Росії відновити ресурси, збільшити постачання зброї, заручитися додатковою допомогою Ірану та Північної Кореї, йдеться у повідомленні.

– Припинення американського фінансування може обмежити здатність України завдавати ударів на великі відстані по окупованому Росією Криму та Чорному морю. Вони підтримуються західною зброєю, включно з наданими США ракетними системами, – зазначили представники розвідки.

Раніше президент Володимир Зеленський окреслив зовнішньополітичні цілі України на 2024 рік. Серед пріоритетів – робота для посилення оборонної підтримки України. На його думку, Україна переможе – лише потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається.

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Війна може тривати ще два роки: у розвідці США спрогнозували, коли буде контрнаступ

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Війна в Україні, контрнаступ, Підтримка України, Розвідка, Україна-Росія, українські військові, Фронт
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