Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси ракет у разі постачання Києву

Німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Taurus, якщо буде затверджено рішення про їхнє постачання Україні.

Про це повідомляє телеканал NTV.

Раніше депутат Бундестагу від СДПН Йоганнес Арльт заявив, що обороноздатність Німеччини опиниться під загрозою, якщо Україні передадуть крилаті ракети Taurus. А ось виробник запевняє, що постачання аж ніяк не позначаться на виробництві нових ракет.

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За словами депутата, Бундесвер має обмежену кількість ракет цього типу, та водночас він не заперечує потреби України в Taurus. Йоганнес Арльт зазначив, що Німеччина не має можливості зараз наростити їхнє виробництво для поповнення своїх же запасів.

У відповідь на це керуючий директор Taurus Systems Йоахім Кнопф заявив, що його компанія зможе наростити виробництво ракет Taurus у короткостроковій перспективі.

– Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта, – написав Кнопф у соцмережі X (Twitter).

Joachim Knopf, Geschäftsführer Taurus Systems GmbH: „Sowohl die #Taurus Neuproduktion, die Plattformintegration als auch die Überholung der Bestände können wir kurzfristig anschieben. Voraussetzung ist die Beauftragung durch den Kunden.“ pic.twitter.com/Kw20yyVC4a — MBDA Deutschland (@MBDADeutschland) January 19, 2024

Варто зазначити, що у фракціях Зелених і ВДП (Вільна демократична партія Німеччини) є голоси, що так само як і блок ХДС/ХСС, виступають за передання Києву ракет Taurus. Але 17 січня депутати Бундестагу не підтримали відповідну резолюцію. Документ був відхилений не по суті, а через порушення процедури. Саме питання надання ракет Україні не знято з порядку денного.

Що відомо про ракети Taurus?

Taurus – одна з найсучасніших ракет ВПС Німеччини. Вона може бити по цілях до 500 км. Потужність ракети дозволяє знищувати бункери.

Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadows, їхні відмінності дуже незначні.

На початку жовтня 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення поки не постачати Україні ракети Taurus. Є побоювання, що Україна може бити ними по території Росії.

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