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Глава Минобороны Британии призвал Европу увеличить поддержку Украины

Грант Шаппс - міністр оборони Великої Британії
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что Европа должна активизироваться в военной поддержке Украины и предоставить больше финансирования.

— Великобритания, опять же, как и во всех других вещах, лидирует с пакетом 2,5 млрд фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной, — отметил он.

Поэтому теперь, по его мнению, не только США, “но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя”.

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Грант Шаппс

12 января подписано историческое соглашение между Украиной и Великобританией о сотрудничестве в области безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это соглашение по безопасности — не просто декларация, а свидетельство того, что мы являемся союзниками в борьбе с российской агрессией.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, військова допомога, Великобритания, Зброя для України, Украина-Великобритания
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